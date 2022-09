Pre Season: la Miwa comincia a farsi apprezzare (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Buon test per i boars, quello disputato ieri sera contro Virtus Pozzuoli, compagine di buon livello di serie B. I ragazzi di coach Parrillo hanno chiuso avanti tre dei quattro quarti giocati al Palatedeschi, con Taylor Garcia, Rianna, Lucarelli e Alunderis in doppia cifra, a menare le danze. Con quest’ultimo che con i 10 rimbalzi totali chiude il test match in doppia doppia. Buone le percentuali di tiro dal perimetro, con i cinghiali abili a chiudere lo score con quasi il 40% totale. Bene dal campo, con un 60% che fa ben sperare per la stagione che sta per cominciare. Come detto, per tre quarti Miwa Energia avanti, conducendo il primo quarto 24:23, il secondo 18:6, il quarto 21:14. Breve intermezzo ospite nel terzo quarto, con Pozzuoli che si impone 26:16. Insomma, Benevento c’è e in qualche modo batte il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Buon test per i boars, quello disputato ieri sera contro Virtus Pozzuoli, compagine di buon livello di serie B. I ragazzi di coach Parrillo hanno chiuso avanti tre dei quattro quarti giocati al Palatedeschi, con Taylor Garcia, Rianna, Lucarelli e Alunderis in doppia cifra, a menare le danze. Con quest’ultimo che con i 10 rimbalzi totali chiude il test match in doppia doppia. Buone le percentuali di tiro dal perimetro, con i cinghiali abili a chiudere lo score con quasi il 40% totale. Bene dal campo, con un 60% che fa ben sperare per la stagione che sta perre. Come detto, per tre quartiEnergia avanti, conducendo il primo quarto 24:23, il secondo 18:6, il quarto 21:14. Breve intermezzo ospite nel terzo quarto, con Pozzuoli che si impone 26:16. Insomma, Benevento c’è e in qualche modo batte il ...

