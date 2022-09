Milik meglio di Vlahovic? Ecco chi è meglio tra i due, la risposta definitiva (Di venerdì 16 settembre 2022) Nonostante il periodo negativo, la Juventus non può rinunciare ad un giocatore come Milik. L’attaccante è indispensabile. Negli ultimi giorni di mercato la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Milik; come sappiamo, infatti, i bianconeri avevano assolutamente bisogno di un’altra punta considerando i numerosi impegni e la necessità, vista anche la presenza del mondiale, di far riposare Vlahovic. La società bianconera ha monitorato diversi giocatori decidendo di virare sull’ex Napoli; una scelta che, alla fine, si è rivelata vincente visto l’impatto del classe 1994. La sensazione è che la Juventus abbia trovato qualcosa in più di una semplice riserva. AnsafotoContro il Monza non ci sarà per quanto successo nel folle finale contro la Salernitana; dopo aver realizzato il gol del tre a due, da ammonito, si è tolto la maglia. Il doppio ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 settembre 2022) Nonostante il periodo negativo, la Juventus non può rinunciare ad un giocatore come. L’attaccante è indispensabile. Negli ultimi giorni di mercato la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di; come sappiamo, infatti, i bianconeri avevano assolutamente bisogno di un’altra punta considerando i numerosi impegni e la necessità, vista anche la presenza del mondiale, di far riposare. La società bianconera ha monitorato diversi giocatori decidendo di virare sull’ex Napoli; una scelta che, alla fine, si è rivelata vincente visto l’impatto del classe 1994. La sensazione è che la Juventus abbia trovato qualcosa in più di una semplice riserva. AnsafotoContro il Monza non ci sarà per quanto successo nel folle finale contro la Salernitana; dopo aver realizzato il gol del tre a due, da ammonito, si è tolto la maglia. Il doppio ...

AntoninoGarg : @mirkonicolino meglio cosi se no milik non veniva - juvemyheart : RT @Skysurfer72: @seba872019 @max_cromax Ripeto… si può discutere se era meglio sostituire Milik o Dusan, non sul resto perchè il resto ti… - Skysurfer72 : @seba872019 @max_cromax Ripeto… si può discutere se era meglio sostituire Milik o Dusan, non sul resto perchè il re… - glen_michele : @BarDalCT @RicSpada @calciomercatoit @tackleduro @_CalcioItaliano Io sono del parere (rispetto tutte le opinioni)… - boninisyzidanes : @thecatjimmy80 @triglione72 la squadra è quella dell'anno scorso con Bremer al posto di de Ligt, Paredes al posto d… -