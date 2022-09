I premi di maggioranza non inficiano la democrazia (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il centrodestra favorito, si moltiplicano le dotte analisi sul rischio di una vittoria a valanga che consentirebbe di cambiare la Costituzione senza coinvolgere le opposizioni (eventualità peraltro già esclusa con la proposta di una bicamerale per le riforme). Il ragionamento è sostanzialmente questo: il 25 settembre si prospetta l'eventualità che una coalizione elettorale stimata intorno al 45% dei votanti, in presenza di un altro 45% di astenuti, dunque una esigua minoranza del totale, ottenga un numero di seggi abnorme, visto che l'attuale legge elettorale, anche se non prevede premi di maggioranza espliciti, con i suoi meccanismi consente una tale distorsione della rappresentanza da far impallidire perfino il vituperato Porcellum. Quella legge grazie a cui – ma allora non si levò alcun allarme – nel 2013 il centrosinistra di Bersani con il 29% ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il centrodestra favorito, si moltiplicano le dotte analisi sul rischio di una vittoria a valanga che consentirebbe di cambiare la Costituzione senza coinvolgere le opposizioni (eventualità peraltro già esclusa con la proposta di una bicamerale per le riforme). Il ragionamento è sostanzialmente questo: il 25 settembre si prospetta l'eventualità che una coalizione elettorale stimata intorno al 45% dei votanti, in presenza di un altro 45% di astenuti, dunque una esigua minoranza del totale, ottenga un numero di seggi abnorme, visto che l'attuale legge elettorale, anche se non prevedediespliciti, con i suoi meccanismi consente una tale distorsione della rappresentanza da far impallidire perfino il vituperato Porcellum. Quella legge grazie a cui – ma allora non si levò alcun allarme – nel 2013 il centrosinistra di Bersani con il 29% ...

