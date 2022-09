Coppa Davis 2022, Matteo Berrettini: “Ottime sensazioni, ho controllato bene la partita” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto facile per Matteo Berrettini (n.15 del mondo), impegnato nel match d’apertura della seconda sfida della fase a gironi della Finali di Coppa Davis 2022 tra Italia e Argentina. Sul veloce indoor di Bologna il romano ha sconfitto nettamente Sebastian Baez (n.37 del ranking) per 6-2 6-3 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un incontro mai in discussione con Berrettini che ha sfruttato molto bene gli aspetti peculiari del suo tennis: il servizio e il dritto. Nulla da fare per Baez, già ko nella partita con la Svezia al cospetto di Elias Ymer, a certificare un periodo di scarsa vena tennistica da parte sua: “Sono contento della prima prestazione e di potermi godere quest’atmosfera. Il piano di questo match era quello di essere aggressivo e ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto facile per(n.15 del mondo), impegnato nel match d’apertura della seconda sfida della fase a gironi della Finali ditra Italia e Argentina. Sul veloce indoor di Bologna il romano ha sconfitto nettamente Sebastian Baez (n.37 del ranking) per 6-2 6-3 in 1 ora e 13 minuti di. Un incontro mai in discussione conche ha sfruttato moltogli aspetti peculiari del suo tennis: il servizio e il dritto. Nulla da fare per Baez, già ko nellacon la Svezia al cospetto di Elias Ymer, a certificare un periodo di scarsa vena tennistica da parte sua: “Sono contento della prima prestazione e di potermi godere quest’atmosfera. Il piano di questo match era quello di essere aggressivo e ...

