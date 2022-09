AEW: Kenny Omega avrebbe indispettito dei colleghi durante il meeting interno con una battuta (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo il putiferio scoppiato nel backstage AEW alla fine di All Out, stanno emergendo giornalmente indiscrezioni sulla vicenda e sul clima all’interno dello spogliatoio. Prima del ppv si era tenuto un meeting interno proprio per rasserenare gli animi, ma così non è stato. durante la conferenza stampa post All Out, CM Punk ha fatto scoppiare la bolla dando degli incapaci a Kenny Omega e agli Young Bucks. Emerge ora che proprio durante quel meeting, Omega avrebbe indispettito alcuni colleghi, anche se le sue intenzioni probabilmente sono state fraintese. Parole considerate offensive da alcuni Emergono ulteriori indiscrezioni sul clima che si respira ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo il putiferio scoppiato nel backstage AEW alla fine di All Out, stanno emergendo giornalmente indiscrezioni sulla vicenda e sul clima all’dello spogliatoio. Prima del ppv si era tenuto unproprio per rasserenare gli animi, ma così non è stato.la conferenza stampa post All Out, CM Punk ha fatto scoppiare la bolla dando degli incapaci ae agli Young Bucks. Emerge ora che proprioquelalcuni, anche se le sue intenzioni probabilmente sono state fraintese. Parole considerate offensive da alcuni Emergono ulteriori indiscrezioni sul clima che si respira ...

Zona_Wrestling : AEW: Kenny Omega avrebbe indispettito dei colleghi durante il meeting interno con una battuta… - TSOWrestling : Una battuta che ha provocato reazioni miste nel roster #AEW #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : AEW: La sospensione di Kenny Omega non è indolore per la compagnia #AEW #KennyOmega - worldofmauro : New Post: La AEW cambia i piani per Kenny Omega dopo la sospensione - TSOWrestling : La sospensione costringerà Kenny Omega a saltare anche l'evento di #Tokyo! #TSOW // #TSOS // #AEW //… -