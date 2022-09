Ultime Notizie – Masperi (Sap Italia): “Serve attenzione su digitale, più accessibilità e velocità” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Alla politica chiediamo tanta attenzione perché il digitale può fare tanta differenza nell’ottica di dare maggiore accessibilità, trasparenza, semplicità e velocità a quelli che sono i due attori ai quali un’amministrazione si rivolge: i cittadini, che chiedono servizi digitali più pronti e più veloci, e le imprese, soprattuto le pmi, che hanno bisogno di sostegno, anche di aiuti governativi, per investimenti nell’ottica del digitale. Il mondo sta accelerando con la tecnologia, sta andando in quella direzione e occorre stare al passo per garantire alla piccola e media impresa d’eccellenza Italiana di competere nel mercato globale”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sap Italia, Carla Masperi, conversando con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) “Alla politica chiediamo tantaperché ilpuò fare tanta differenza nell’ottica di dare maggiore, trasparenza, semplicità ea quelli che sono i due attori ai quali un’amministrazione si rivolge: i cittadini, che chiedono servizi digitali più pronti e più veloci, e le imprese, soprattuto le pmi, che hanno bisogno di sostegno, anche di aiuti governativi, per investimenti nell’ottica del. Il mondo sta accelerando con la tecnologia, sta andando in quella direzione e occorre stare al passo per garantire alla piccola e media impresa d’eccellenzana di competere nel mercato globale”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sap, Carla, conversando con ...

