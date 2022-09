Problemi TikTok il 15 settembre: non funziona e continua a chiudersi (Di giovedì 15 settembre 2022) Purtroppo sono tutti da confermare i Problemi TikTok di oggi 15 settembre: l’app social non funziona e continua a chiudersi in maniera indiscriminata e senza apparente motivo, pure nonostante i numerosi tentativi. Cerchiamo di capire dunque di quale natura siano i Problemi e soprattutto la gravità delle anomalie. Per quanto riguarda proprio i Problemi TikTok va detto, come prima cosa, che questi non sono per nulla trascurabile. Alle ore 12 circa di oggi, le segnalazioni di malfunzionamenti sono quantificabili in migliaia nel nostro paese, come segnalo anche du Downdetector. Le difficoltà non riguardano naturalmente solo noi italiani ma il down risulterebbe essere di natura globale. Come pure già indicato, in questi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Purtroppo sono tutti da confermare idi oggi 15: l’app social nonin maniera indiscriminata e senza apparente motivo, pure nonostante i numerosi tentativi. Cerchiamo di capire dunque di quale natura siano ie soprattutto la gravità delle anomalie. Per quanto riguarda proprio iva detto, come prima cosa, che questi non sono per nulla trascurabile. Alle ore 12 circa di oggi, le segnalazioni di malmenti sono quantificabili in migliaia nel nostro paese, come segnalo anche du Downdetector. Le difficoltà non riguardano naturalmente solo noi italiani ma il down risulterebbe essere di natura globale. Come pure già indicato, in questi ...

giulymazott : ho problemi di memoria oppure tiktok è in down? - _rik46 : Ragazzi ma voi avete problemi con TikTok su IPhone oggi? Cioè entro mi butta fuori, ho spento il telefono, l’ho dis… - harcticm : Ma solo a me tiktok mi sta dando problemi - pancakesforlou : ma che problemi ha tiktok oggi - pergliamiciLuna : x chi ha fatto l’aggiornamento ios16 tiktok vi crea problemi (si@blocca, si chiude da solo ecc..)? -