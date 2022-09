Michele Santoro | “Letta e Meloni sono uguali Tornerà Draghi”

La7tv : #dimartedi 'Sono 10 anni che i tecnici ci governano ma la povertà è sempre aumentata, siamo l'unico Paese in Europa… - 46Ivano : RT @claudiocerasa: Qui mentre si prova a spiegare a Michele Santoro il seguente tema: il fatto che i grandi partiti italiani abbiano la ste… - Antonel88662921 : RT @DavideR46325615: Michele Santoro furioso da Floris: 'Sono 10 anni che i tecnici ci governano e la povertà in questo paese è sempre aume… - Bobbio65M : RT @DavideR46325615: Michele Santoro furioso da Floris: 'Sono 10 anni che i tecnici ci governano e la povertà in questo paese è sempre aume… - odioicomunisti : RT @DavideR46325615: Michele Santoro furioso da Floris: 'Sono 10 anni che i tecnici ci governano e la povertà in questo paese è sempre aume… -

Linkiesta.it

'Il voto Me lo hanno rubato. Vorrei qualcuno che mi dica basta la guerra, vogliamo la pace'., decano dei giornalisti, ospite del talk politico 'diMartedì' su La7 , martedì 13 settembre, ha rivelato di essere nel 40% di italiani indecisi in vista delle elezioni del 25 settembre.... Katiuscia Eroe, Agnese Casadei, Luca Sardo, Giovanni Mori, Sergio Ferraris,Dotti, Daniela ... Patty l'Abate e Tony Trevisi, per Più Europa Simona Viola, per Noi Moderati Sergio, per ... Il libro di Michele Santoro racconta il mondo esattamente come non è La politica in stato comatoso, l’eterno ritorno del Tecnico e una Rai fallita, specchio del paese: “Guidata da mediocri” ...“Il voto Me lo hanno rubato. Vorrei qualcuno che mi dica basta la guerra, vogliamo la pace”. Michele Santoro, decano dei giornalisti, ospite del talk politico “diMartedì” su La7, martedì 13 settembre ...