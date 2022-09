Caporetto con il Benfica | situazione difficile da immaginare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 settembre 2022) Contesto apocalittico e fischi da parte dei tifosi, la contestazione è partita ufficialmente. Mai prima d’ora la tifoseria aveva preso una posizione così netta nei confronti di Massimiliano Allegri. Lacon ilcompromette la qualificazione agli ottavi e in qualche modo porterà società e Massimiliano Allegri ad una separazione violenta a fine stagione.irrecuperabile ? Il distacco in campionato non è eccessivo, ma in Champions laè molto complicata. Le sensazioni però sono negative, perché la squadra naviga letteralmente a vista e Massimiliano Allegri ha le idee alquanto confuse. “Testa bassa e pedalare”, queste sono state le parole del tecnico dopo la debacle con i portoghesi. Ma per quanto tempo l’ex Milan godrà della fiducia? Le parole di Arrivabene, registrate da un ...