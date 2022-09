Morire sulle scale di una chiesa

(Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Il cadavere di un uomo senza fissa dimora è stato trovato all'alba di mercoledìdellaNuova, in zona Corso Vittorio, al centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo era sulla scalinata che porta all'ingresso della. Ancora non è stato identificato ma sul corpo non presenterebbe segni di violenza. La segnalazione è arrivata poco prima delle nove dai netturbini.

AGI - Il cadavere di un uomo senza fissa dimora è stato trovato all'alba di mercoledì sulle scale della Chiesa Nuova, in zona Corso Vittorio, al centro di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo era sulla scalinata che porta all'ingresso della chiesa. Ancora non è