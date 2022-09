Milan | Giroud | 'Continuiamo così | sereni e contenti Potevamo chiuderla prima'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L'uomo del momento in casaè Olivierche continua a timbrare il cartellino. Lo ha fatto anche contro la Dinamo Zagabria....

Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara. #Pioli: "Chi può giocare al posto di #Giroud? Olivier è contento di giocare sempre. #DeKetelaere può farlo. Il gol di Saelemaekers è il primo gol di testa del #Milan da oltre otto mesi: l'ultimo era stato di Olivier Giroud. Il #Milan batte la Dinamo Zagabria 3-1 grazie ai gol di #Giroud, #Saelemaekers (2° dopo Salisburgo) e Tommaso #Pobega.

I rossoneri di Stefano Pioli regolano la Dinamo Zagabria per 3 - 1. A segnonel primo tempo, poi Saelemaekers e ...... dal dischetto vache spiazza Livakovic e fa 1 - 0. Al rientro dagli spogliatoi passa appena un minuto e iltrova anche il raddoppio: solita sgasata di Leao a sinistra, palla perfetta al ...Dopo il pareggio di Salisburgo, il Milan conquista la prima vittoria in Champions League battendo in casa la Dinamo Zagabria. A San Siro finisce 3-1 con i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega, al suo ...Il primo successo europeo degli uomini di Pioli matura grazie ai gol di Giroud (su rigore), Saelemaekers e Pobega. Inutile la splendida rete del momentaneo 2-1 di Orsic ...