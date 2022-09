Dl Aiuti, via la norma che toglieva tetto stipendi dei manager pubblici (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi ha presentato un emendamento al Dl Aiuti bis per sopprimere l'articolo 41 bis sul “Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni”. Il Governo – secondo le stesse fonti – chiederà di votare l'emendamento salvo che le forze politiche all'unanimità non decidano di approvare l'ordine del giorno che dispone la soppressione dell'articolo nel Dl Aiuti Ter. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi ha presentato un emendamento al Dlbis per sopprimere l'articolo 41 bis sul “Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni”. Il Governo – secondo le stesse fonti – chiederà di votare l'emendamento salvo che le forze politiche all'unanimità non decidano di approvare l'ordine del giorno che dispone la soppressione dell'articolo nel DlTer. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

