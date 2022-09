Chirico contro AIA e Gravina: "Pensate di sanare un episodio gravissimo nascondendo la testa come gli struzzi? La Juve non può stare zitta" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un torto arbitrale grande e grosso quello subito dalla Juventus nella sfida della sesta giornata di campionato con la Salernitana. A soffermarsi su quanto accaduto è stato il giornalista di fede... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un torto arbitrale grande e grosso quello subito dallantus nella sfida della sesta giornata di campionato con la Salernitana. A soffermarsi su quanto accaduto è stato il giornalista di fede...

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Chirico si è soffermato sull'episodio accaduto in #Juventus-#Salernitana - Pall_Gonfiato : #Chirico si è soffermato sull'episodio accaduto in #Juventus-#Salernitana - damiano_chirico : RT @EnricoLetta: 'A giugno avete votato CONTRO tutte le decisioni europee per ridurre le emissioni inquinanti'. Fratelli d'Italia nega i c… - ilbianconerocom : Juve-Salernitana, Chirico: 'Juve squadra allenata male, ma gli arbitri sono incapaci! Perché contro i bianconeri il… - salsat73 : @MarcelloChirico @EdoardoMecca1 Era per il sig Marcello Chirico, la seguo da tempo ed è sempre contro i 5?????. Lor… -