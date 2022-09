Udinese, Nestorovski: “Con l’Inter sarà un match d’alta classifica” (Di martedì 13 settembre 2022) Ilja Nestorovski ha parlato nel corso della trasmissione Udinese Tonight. Il bomber macedone si è soffermato sul grande inizio di stagione dei bianconeri e sul prossimo match contro l’Inter. Queste le sue considerazioni: “Quello che stiamo vivendo è un momento bellissimo, soprattutto dopo aver ottenuto ben quattro vittorie di fila. Speriamo di continuare così, quest’anno vogliamo sognare di più. Dopo queste prestazioni, partita dopo partita stiamo migliorando se continuiamo così possiamo arrivare in alto. Domenica contro i neroazzurri sarà una grande partita tra due squadre che sono in alto in classifica. Se vinciamo saremo ancora tra le prima quattro, dobbiamo ragionare così, dimenticando alla vittoria col Sassuolo. Speriamo di continuare a rendere felici i tifosi, ieri erano ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Iljaha parlato nel corso della trasmissioneTonight. Il bomber macedone si è soffermato sul grande inizio di stagione dei bianconeri e sul prossimocontro. Queste le sue considerazioni: “Quello che stiamo vivendo è un momento bellissimo, soprattutto dopo aver ottenuto ben quattro vittorie di fila. Speriamo di continuare così, quest’anno vogliamo sognare di più. Dopo queste prestazioni, partita dopo partita stiamo migliorando se continuiamo così possiamo arrivare in alto. Domenica contro i neroazzurriuna grande partita tra due squadre che sono in alto in. Se vinciamo saremo ancora tra le prima quattro, dobbiamo ragionare così, dimenticando alla vittoria col Sassuolo. Speriamo di continuare a rendere felici i tifosi, ieri erano ...

