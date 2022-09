Casting Mediaset e Rai

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 settembre 2022) La fine dell’estate coincide con la ripresa, sulle principali emittenti televisivee Rai, della programmazione invernale. Prodotti nuovi affiancheranno quelli ormai consolidati nei rispettivi palinsesti e per questo sono già attiviper reclutare figure professioniste o meno in qualità di partecipanti, comparse o pubblico figurante. Accanto a questi, sono sempre aperte le candidature per posizioni lavorative in qualità di tecnici, autori, assistenti e altre ancora. Quali sono iattualmente aperti e come si partecipa ad untelevisivo? Scopriamolo insieme.Fiction, news, intrattenimento, per un totale di oltre 20 mila ore di programmazione e un picco di ascolti da record nell’ultimo biennio: sono questi i numeri che fanno di ...