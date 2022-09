(Di martedì 13 settembre 2022)ha iniziato la sua carriera in WWE partendo dal Mae Young Classic e ci ha messo poco per diventare uno dei punti di riferimento della categoria femminile. Uno dei feud piu’ importanti in carriera è stato quello coniniziato in quel di Summerslam dello scorso anno. A detta sua una esperienza. Le sue parole “E’ stato un gran bel feud. E’ stato un bel tragitto, a partire dai famosi 26 secondi di Summerslam che sono stati imprevedibili non sapevamo cosa aspettarci. Abbiamo culminato il tutto con Wrestlemania e nuovamente Summerslam. E’ stato memorabile iniziare con una stretta di mano e terminare l’incontro allo stesso modo e ribaltare il risultato dell’anno prima. Sono molto soddisfatta”.

Zona_Wrestling : Bianca Belair: 'La mia rivalità con Becky è stata soddisfacente' - SpazioWrestling : WWE: Bianca Belair rivela il momento che ha segnato il suo riscatto #BiancaBelair #WWE - TSOWrestling : La Raw Women’s Champion racconta le emozioni provate durante questa lunga rivalità #TSOW // #TSOS // #WWE - TSOWrestling : Ecco la risposta alla Open Challenge di Bianca Belair a #WWERAW . #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : WWE: Bianca Belair indirà una open challenge per il suo titolo a Raw -

The Shield Of Wrestling

, Asuka & Alexa Bliss battono Damage Control (Bayley, IYO SKY & Dakota Kai) A riscaldare il pubblico di Cardiff ci ha pensato il 3 vs 3 interamente al femminile tra la stable di Bayley e ...... Kick Off Match Vincitori: Madcapp Moss & The Street Profits vs Alpha Academy & Austin Theory 6 Women Tag Team Match Vincitrici: Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vs, Alexa Bliss & Asuka ... Bianca Belair: la risposta alla Open Challenge di RAW Bianca Belair continua a godersi il suo momento d'oro in WWE, e si è rivelata molto soddisfatta del lungo feud avuto con Becky Lynch.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...