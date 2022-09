Gaming e Blockchain | al via Alassio GameChain City

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il primo format democratico di Metaverso fisico urbano in Italia. Dal 7 al 9 ottobre il centro della città ligure diventerà un vero e proprio Metaverso fisico, un innovativo hub in cui aziende, startup ed esperti di, Esports, Blochain ed NFT, attraverso simulazioni 3.0 e installazioni, faranno vivere a persone reali esperienze digitali interattive 3D e di realtà aumentata per far comprendere gli scenari futuri che ci attendono nel Metaverso. Un evento che ribalta il concetto di virtuale e porta l’innovazione a diretto contatto con le persone. Dal 7 al 9 ottobre partirà la prima edizione di, evento in cuisi trasformerà in un vero e proprio metaverso urbano, un innovativo hub in cui aziende, startup ed esperti di, Esports, ...

Redazione Jamma

