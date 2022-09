Amici 21, è già finita tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? (Di lunedì 12 settembre 2022) Nonostante stiano insieme da pochissimo, sembra esserci già maretta tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano. Anzi, stando a quanto sostiene qualcuno, i due allievi ballerini di Amici 21 si sarebbero già lasciati. A farlo pensare sono alcune stranezze social. A quanto pare, infatti, il padre di Cosmary ha smesso di seguire Nunzio sui social. Lui, invece, ha condiviso su Instagram un messaggio molto enigmatico che svela un malessere e che ovviamente si riferisce a qualcuno di vicino a lui. “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati…” ha scritto Nunzio Stancampiano. Nessuna replica da parte di Cosmary Fasanelli. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Nonostante stiano insieme da pochissimo, sembra esserci già maretta tra. Anzi, stando a quanto sostiene qualcuno, i due allievi ballerini di21 si sarebbero già lasciati. A farlo pensare sono alcune stranezze social. A quanto pare, infatti, il padre diha smesso di seguiresui social. Lui, invece, ha condiviso su Instagram un messaggio molto enigmatico che svela un malessere e che ovviamente si riferisce a qualcuno di vicino a lui. “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati…” ha scritto. Nessuna replica da parte di. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

