Torino, una squadra di veterinari per operare un pitone di 5 metri: ora sta bene (Di domenica 11 settembre 2022) Pippo sta bene. Un paziente poco ordinario quello operato al Canc di Grugliasco: si tratta infatti di un pitone lungo 5 metri e venti centimetri. Per l’intervento è stato necessario un tavolo operatorio lungo sei metri e un’equipe di almeno sette persone per spostarlo. Insomma, tanto ingegno e buona volontà per gli operatori del Centro animali non convenzionali, per occuparsi di Pippo, un pitone albino, legalmente posseduto da un privato cittadino che vive fuori dalla provincia di Torino, e che da nove mesi aveva smesso di mangiare. Il rettile, un maschio di 23 anni e 58 chili di peso, soffriva di un grosso blocco intestinale che l’equipe di veterinari coordinati da Mitzi Mauthe Von Degerfeld hanno individuato sottoponendo l’animale a una tac in ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Pippo sta. Un paziente poco ordinario quello operato al Canc di Grugliasco: si tratta infatti di unlungo 5e venti centi. Per l’intervento è stato necessario un tavolo operatorio lungo seie un’equipe di almeno sette persone per spostarlo. Insomma, tanto ingegno e buona volontà per gli operatori del Centro animali non convenzionali, per occuparsi di Pippo, unalbino, legalmente posseduto da un privato cittadino che vive fuori dalla provincia di, e che da nove mesi aveva smesso di mangiare. Il rettile, un maschio di 23 anni e 58 chili di peso, soffriva di un grosso blocco intestinale che l’equipe dicoordinati da Mitzi Mauthe Von Degerfeld hanno individuato sottoponendo l’animale a una tac in ...

