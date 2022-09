Matilda De Angelis, il segreto del suo incredibile successo è la semplicità (Di domenica 11 settembre 2022) Matilda De Angelis, classe 1995, è una giovane attrice italiana che ha conquistato il pubblico non solo grazie alla sua grande capacità scenica, ma soprattutto con la sua semplicità e genuinità. Nella sua vita l’amore per l’arte, intesa in tutte le sue possibili forme, gioca un ruolo fondamentale superando di gran lunga anche le direttive imposte dallo showbiz. Infatti, nonostante, ormai, si trovi a ricoprire un ruolo di un certo rilievo all’interno del mondo televisivo e cinematografico Matilda è sempre rimasta fedele a sé stessa. Non si è lasciata travolgere dalla notorietà e da certi canoni legati all’apparenza e all’immagine che questo ambiente richiede. Matilda De Angelis nasce a Bologna l’11 settembre del 1995 e cresce in una famiglia molto unita e aperta. Lei stessa ha definito ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022)De, classe 1995, è una giovane attrice italiana che ha conquistato il pubblico non solo grazie alla sua grande capacità scenica, ma soprattutto con la suae genuinità. Nella sua vita l’amore per l’arte, intesa in tutte le sue possibili forme, gioca un ruolo fondamentale superando di gran lunga anche le direttive imposte dallo showbiz. Infatti, nonostante, ormai, si trovi a ricoprire un ruolo di un certo rilievo all’interno del mondo televisivo e cinematograficoè sempre rimasta fedele a sé stessa. Non si è lasciata travolgere dalla notorietà e da certi canoni legati all’apparenza e all’immagine che questo ambiente richiede.Denasce a Bologna l’11 settembre del 1995 e cresce in una famiglia molto unita e aperta. Lei stessa ha definito ...

mao59 : 11 settembre buon compleanno alla bravissima attrice Matilda De Angelis ?????????? #MatildaDeAngelis - tommicavagna : RT @salmonleb0n: probabilmente sono rimasta l'unica a non saperlo ma Callum Turner e Matilda De Angelis hanno fatto una commedia insieme, v… - tommyninus24 : Giorgia Soleri sminuisce il cinema: Matilda De Angelis non ci sta - GossipItalia3 : Giorgia Soleri sminuisce il cinema: Matilda De Angelis non ci sta #gossipitalianews - redazionerumors : Giorgia Soleri recentemente è stata accusata di incoerenza per aver partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia d… -