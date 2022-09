Chi andrà in Parlamento? Lo dice l'algoritmo: dentro o fuori, tutti i nomi (Di domenica 11 settembre 2022) L'elezione di Enrico Letta e Giorgia Meloni alla Camera nelle politiche 2022 del 25 settembre è sostanzialmente certa, come quella di Giuseppe Conte. Luigi Di Maio ha una probabilità «media» di essere eletto. Al Senato, Silvio Berlusconi centrerà l'obiettivo senza problemi come Matteo Salvini. Ottime chance per Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi, tutti in fascia alta. Subito dietro, nella griglia, Carlo Calenda. YouTrend ha calcolato la probabilità di elezione alla Camera e al Senato dei singoli candidati nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. I dati sono sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni - per ciascun ramo del Parlamento - secondo le rispettive fasce (100%-80% = alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa). Alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) L'elezione di Enrico Letta e Giorgia Meloni alla Camera nelle politiche 2022 del 25 settembre è sostanzialmente certa, come quella di Giuseppe Conte. Luigi Di Maio ha una probabilità «media» di essere eletto. Al Senato, Silvio Berlusconi centrerà l'obiettivo senza problemi come Matteo Salvini. Ottime chance per Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi,in fascia alta. Subito dietro, nella griglia, Carlo Calenda. YouTrend ha calcolato la probabilità di elezione alla Camera e al Senato dei singoli candidati nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. I dati sono sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni - per ciascun ramo del- secondo le rispettive fasce (100%-80% = alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa). Alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti ...

