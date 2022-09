L’Ue avverte: prudenza su Bilanci 2023, in autunno proposte revisione Patto stabilità (Di sabato 10 settembre 2022) La Commissione europea chiede ai Paesi dell'Ue di approntare politiche di Bilancio "prudenti" sul 2023, e conta di presentare in autunno le sue proposte sulla revisione del Patto di stabilità e di crescita, che puntano a semplificare la vigilanza focalizzandosi sulla spesa. E se da un lato, a seguito delle consultazioni portate avanti negli ultimi mesi, pensa a regole che lasceranno più "libertà di azione" ai governi, dall'altro, a contrappeso di questo aspetto, vuole un inasprimento del versante repressivo, nel caso di mancata attuazione degli impegni. A fare il punto, oggi, è stato il vicepresidente della commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa conclusiva al termine delle riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin a Praga.Ieri considerazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) La Commissione europea chiede ai Paesi dell'Ue di approntare politiche dio "prudenti" sul, e conta di presentare inle suesulladeldie di crescita, che puntano a semplificare la vigilanza focalizzandosi sulla spesa. E se da un lato, a seguito delle consultazioni portate avanti negli ultimi mesi, pensa a regole che lasceranno più "libertà di azione" ai governi, dall'altro, a contrappeso di questo aspetto, vuole un inasprimento del versante repressivo, nel caso di mancata attuazione degli impegni. A fare il punto, oggi, è stato il vicepresidente della commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa conclusiva al termine delle riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin a Praga.Ieri considerazioni ...

