Incredibile Charlene di Monaco | l’ultima indiscrezione è a dir poco sconvolgente!

Fortementein.com

Eppure i sudditi e la stampa mondiale non hanno potuto non notare l'eleganza scenica didi Monaco , arricchita dal suo intramontabile pixie cut biondo platino ed un look total ...E aggiunto: "Sarebbese l Europa non muovesse un dito, visto che rischiamo di lasciare al buio e al freddo milioni di italiani Servono soldi da Bruxelles, che ha chiesto le sanzioni ... Duro colpo Charlene di Monaco, il bambino non è di Alberto. Scandalo nella famiglia reale