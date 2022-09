10 settembre … (Di sabato 10 settembre 2022) Gli eventi datati 10 settembre I più giovani lo hanno conosciuto come commentatore di Roma Channel (poi Roma Tv). Evidentemente era destino che dovesse disputare l’ultima partita in Serie A con la maglia del Torino proprio contro i giallorossi (nel giorno del primo gol di Daniele De Rossi e dell’esordio di Alberto Aquilani), il club con il quale aveva esordito nel massimo campionato il 29 agosto 1993. Dodici giorni prima del suo compleanno. Il 10 settembre è il compleanno di Alessio Scarchilli che oggi compie cinquant’anni. Lui è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed ha indossato anche le casacche di Lecce, Udinese, Sampdoria e Teramo. Da ex calciatore del vivaio ha ricordato un episodio emozionante avvenuto del giorno dei funerali di Dino Viola in uno speciale su Roma Tv dedicato al venticinquesimo anniversario dalla scomparsa del presidente ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) Gli eventi datati 10I più giovani lo hanno conosciuto come commentatore di Roma Channel (poi Roma Tv). Evidentemente era destino che dovesse disputare l’ultima partita in Serie A con la maglia del Torino proprio contro i giallorossi (nel giorno del primo gol di Daniele De Rossi e dell’esordio di Alberto Aquilani), il club con il quale aveva esordito nel massimo campionato il 29 agosto 1993. Dodici giorni prima del suo compleanno. Il 10è il compleanno di Alessio Scarchilli che oggi compie cinquant’anni. Lui è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed ha indossato anche le casacche di Lecce, Udinese, Sampdoria e Teramo. Da ex calciatore del vivaio ha ricordato un episodio emozionante avvenuto del giorno dei funerali di Dino Viola in uno speciale su Roma Tv dedicato al venticinquesimo anniversario dalla scomparsa del presidente ...

CarloCalenda : Per tutti i sondaggi dall’inizio della campagna elettorale cresciamo ogni giorno. Non Accontentiamoci. Il 25 settem… - rusembitaly : Non aver paura dell'ignoranza. Temi la falsa conoscenza. Da essa proviene tutto il male del mondo.… - Ettore_Rosato : Vorrei tranquillizzare #Letta: il #TerzoPolo non vuole prendere il posto del PD come lui dice. Noi non facciamo acc… - puparulepatan : che ridere quando al 26 settembre Salvini e Berlusconi non accetteranno la Meloni come probabile premier e si dovrà… - NazzarenoMi : RT @Qua_Agatha: Ma se il 24 settembre danno pieni poteri a #Draghi e quindi hanno già deciso tutto, il 25 che si vota a fare? -