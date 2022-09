Quando rientra Osimhen: almeno due gare out, c’è una speranza (Di venerdì 9 settembre 2022) L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli che perde il suo bomber principale. La presenza di Simeone e Raspadori rassereno un po’ Luciano Spalletti, ma è chiaro che perdere il bomber della squadra non è facile per nessuno. Proprio Spalletti dopo Napoli-Liverpool aveva certificato l’infortunio di Osimhen: “Starà fuori per un po‘”. Erano i minuti immediatamente successivi alla partita e non si riusciva a quantificare ancora bene la situazione. Ieri c’è stata una rassicurazione proprio di Osimhen sul suo infortunio: “Niente di grave“. Giuntoli: “Kvaratskhelia andammo in Georgia già col contratto. Vi dico la differenza con Insigne” Infortunio Osimhen: esami strumentali Oggi il giocatore si sottoporrà ad esami specifici per capire lo stato delle cose. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport sicuramente ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) L’infortunio di Victortiene in ansia il Napoli che perde il suo bomber principale. La presenza di Simeone e Raspadori rassereno un po’ Luciano Spalletti, ma è chiaro che perdere il bomber della squadra non è facile per nessuno. Proprio Spalletti dopo Napoli-Liverpool aveva certificato l’infortunio di: “Starà fuori per un po‘”. Erano i minuti immediatamente successivi alla partita e non si riusciva a quantificare ancora bene la situazione. Ieri c’è stata una rassicurazione proprio disul suo infortunio: “Niente di grave“. Giuntoli: “Kvaratskhelia andammo in Georgia già col contratto. Vi dico la differenza con Insigne” Infortunio: esami strumentali Oggi il giocatore si sottoporrà ad esami specifici per capire lo stato delle cose. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport sicuramente ...

sbonaccini : @busettodavide Visto che lo considera un film vada sul set direttamente nelle città ucraine bombardate o sulle tomb… - napolipiucom : Quando rientra Osimhen: almeno due gare out, c'è una speranza #CalcioNapoli #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - Gerry55786312 : RT @robfer2010: @PBerizzi Se si considera fascista chiunque non rientra nel pensiero unico della sinistra, ebbene si non lo consideri un pa… - Dario5055 : @MeNeFrego___ ?????????????????? stesso mio pensiero.. è se fosse mia figlia prende il resto quando rientra a casa.. - m_sourpatch : Devo dire che l'agente immobiliare mi ha RINCUORATA UN CASINO. Praticamente ha detto che la tipa della banca 'è FU… -

Show Lazio in Europa League, Feyenoord travolto 4 - 2 La formazione di Slot rientra bene dalla ripresa e al 3 Romagnoli compie un grande salvataggio in ... E' il 18 quando Luis Alberto verticalizza per Vecino, che si inserisce alla grande in area e batte ... Poker Lazio in Europa League, 4 - 2 al Feyenoord La formazione di Slot rientra bene dalla ripresa e al 3' Romagnoli compie un grande salvataggio in ... È il 18' quando Luis Alberto verticalizza per Vecin o, che si inserisce alla grande in area e batte ... Minuti di Recupero Serie A - Inter, Lukaku rientra a Milano dopo la riabilitazione. Quando tornerà in campo SERIE A - L'attaccante nerazzurro ha concluso la fase di fisioterapia svolta in Belgio e si appresta a tornare a Milano. La prima data utile per il rientro in c ... La formazione di Slotbene dalla ripresa e al 3 Romagnoli compie un grande salvataggio in ... E' il 18Luis Alberto verticalizza per Vecino, che si inserisce alla grande in area e batte ...La formazione di Slotbene dalla ripresa e al 3' Romagnoli compie un grande salvataggio in ... È il 18'Luis Alberto verticalizza per Vecin o, che si inserisce alla grande in area e batte ... Infortunio Rebic come sta il croato e quando rientra SERIE A - L'attaccante nerazzurro ha concluso la fase di fisioterapia svolta in Belgio e si appresta a tornare a Milano. La prima data utile per il rientro in c ...