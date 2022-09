Pinto contro Bianda e Coric? (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’ultima conferenza stampa Tiago Pinto avrebbe lanciato chiari segnali a giocatori attualmente di proprietà della Roma. Potrebbe riferirsi a Coric e Bianda Bianda e Coric sono ufficialmente fuori dal progetto giallorosso. I due sono fuori rosa e da settimane il dirigente giallorosso Tiago Pinto starebbe cercando di trovar loro una sistemazione. Entrambi i giocatori, però, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’ultima conferenza stampa Tiagoavrebbe lanciato chiari segnali a giocatori attualmente di proprietà della Roma. Potrebbe riferirsi asono ufficialmente fuori dal progetto giallorosso. I due sono fuori rosa e da settimane il dirigente giallorosso Tiagostarebbe cercando di trovar loro una sistemazione. Entrambi i giocatori, però, L'articolo

CalcioPillole : #TiagoPinto, GM della #Roma, ha parlato nel pre-partita della gara di #EuropaLeague contro il #Ludogorets: di segui… - GiorgioFrialesi : @marcovicic @ilragazzotopo @augustociardi75 @aleaus81 Attaccano Mourinho perché non possono attaccare i… - asromaliveit1 : ?DAZN: Il #Galatasaray, dopo aver chiuso il colpo #Icardi ha puntato #Vina della #Roma. Corsa contro il tempo per l… - CasertanaFC : ? VERSO LA PROSSIMA | Iniziata la preparazione al 'Pinto'. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Nola. Per… - CasertanaFC : ?? E SONO 150 ?? | Con il gol messo a segno al Pinto contro il Nola, Nicola Ferrari ha raggiunto quota 150 reti in c… -