Francesca Fialdini lancia l’allarme: “Bisogno di aiuto” | È il momento più difficile della sua carriera (Di venerdì 9 settembre 2022) L’amata conduttrice di Rai1 si lascia andare a una confessione difficilissima. Francesca Fialdini è in difficoltà: questa volta lo ammette Francesca Fialdini (Youtube)Conduttrice amatissima di “Da noi, a Ruota Libera”, Francesca Fialdini porta in ogni trasmissione la sua leggerezza e la sua simpatia. Al suo fianco, gli ospiti riescono a lasciarsi andare a confessioni anche profonde, anche se non mancano interviste delicate su temi anche molto personali. Nelle ultime settimane, la conduttrice è stata presa con un importantissimo progetto che andrà in onda su Rai3, con la sua conduzione. Sui social, però, si è lasciata andare a una durissima confessione: sta facendo fatica. Francesca Fialdini lo ammette: è sotto stress Francesca ... Leggi su specialmag (Di venerdì 9 settembre 2022) L’amata conduttrice di Rai1 si lascia andare a una confessione difficilissima.è in difficoltà: questa volta lo ammette(Youtube)Conduttrice amatissima di “Da noi, a Ruota Libera”,porta in ogni trasmissione la sua leggerezza e la sua simpatia. Al suo fianco, gli ospiti riescono a lasciarsi andare a confessioni anche profonde, anche se non mancano interviste delicate su temi anche molto personali. Nelle ultime settimane, la conduttrice è stata presa con un importantissimo progetto che andrà in onda su Rai3, con la sua conduzione. Sui social, però, si è lasciata andare a una durissima confessione: sta facendo fatica.lo ammette: è sotto stress...

zazoomblog : Francesca Fialdini la confessione che spiazza tutti: i “mostri” ti entrano dentro - #Francesca #Fialdini… - angieipp : RT @DanieleMignardi: Riparte a breve il programma di Francesca Fialdini! 'Da noi..a ruota libera' vuole diventare un happening show. ?? @Ag… - angieipp : RT @DanieleMignardi: ??Dal 18 settembre con “Da noi…a ruota libera” torna la regina degli ascolti tv: Francesca Fialdini! ?? @ilmessaggeroit… - sonoquella : RT @sacvofano: parte oggi la mia campagna vanessa scalera e alessio lapice x francesca fialdini per far girare la ruota nell’ultimo giorno… - liberaurora : RT @sacvofano: parte oggi la mia campagna vanessa scalera e alessio lapice x francesca fialdini per far girare la ruota nell’ultimo giorno… -