Caro bollette, De Luca: “Aiuteremo famiglie e imprese in difficoltà” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Stiamo facendo uno sforzo enorme per fare un piano socio-economico come quello che abbiamo varato durante la Pandemia. Non abbiamo quelle risorse, ma stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di migliaia di euro per aiutare famiglie e imprese”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 settembre 2022) “Stiamo facendo uno sforzo enorme per fare un piano socio-economico come quello che abbiamo varato durante la Pandemia. Non abbiamo quelle risorse, ma stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di migliaia di euro per aiutare”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del consueto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : Oggi a Castelfiorentino mi hanno chiesto quale fosse la relazione tra questione economica e no all'immigrazione?? M… - elio_vito : Anche oggi nulla di fatto al Senato sul decreto aiuti per il caro bollette, rinvio alla prossima settimana. Si eran… - AlexBazzaro : “Eh se ci fosse Draghi con il caro bollette” “Guardi che c’è ancora” “Eh ma con tutti i poteri” “Ma se quelli ch… - MariaAversano1 : RT @aniello7779: Spagna e Portogallo, Germania e Francia hanno chiusi accordi bilaterali per far fronte a questa crisi energetica. Draghi?… - AlBizzotto : RT @Tommasocerno: Le ricette Ue sul caro bollette e i pistolotti del governo sui termosifoni mentre il Paese è sul baratro sono le classich… -