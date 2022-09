Ultime Notizie – “La Regina Elisabetta è morta”, l’annuncio di Bbc News – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) “Pochi momenti fa, Buckingham Palace ha annunciato la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”. La Bbc annuncia la News della morte della Regina Elisabetta. Alle 19.36 dagli schermi della tv britannica viene reso noto che “Buckingham Palace ha diffuso un comunicato, dice che la Regina si è spenta serenamente a Balmoral oggi pomeriggio. Il re e la Regina rimarranno a Balmoral stasera e torneranno a Londra domani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Pochi momenti fa, Buckingham Palace ha annunciato la morte di Sua Maestà laII”. La Bbc annuncia ladella morte della. Alle 19.36 dagli schermi della tv britannica viene reso noto che “Buckingham Palace ha diffuso un comunicato, dice che lasi è spenta serenamente a Balmoral oggi pomeriggio. Il re e larimarranno a Balmoral stasera e torneranno a Londra domani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - corgiallorosso : LIVE Ludogorets-Roma 0-0 – 46' Pellegrini si divora il vantaggio - Nakyu18 : Addio #QueenElisabeth. Adesso porta le ultime notizie al tuo compagno di addestramento per la longevità, #GiulioAndreotti -