Salvatore Nastasi presidente Siae e Mogol presidente onorario (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Sorveglianza della Società Italiana degli Autori e Editori ha eletto all'unanimità Salvatore Nastasi quale nuovo presidente del Consiglio di Gestione Siae e Mogol in qualità di presidente onorario. Nella stessa seduta, all'unanimità, sono stati eletti Andrea Purgatori quale presidente del Consiglio di Sorveglianza e Maria Romana Francesca Trainini quale Vice presidente.(ITALPRESS). – foto Ufficio Stampa Siae – Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Sorveglianza della Società Italiana degli Autori e Editori ha eletto all'unanimitàquale nuovodel Consiglio di Gestionein qualità di. Nella stessa seduta, all'unanimità, sono stati eletti Andrea Purgatori qualedel Consiglio di Sorveglianza e Maria Romana Francesca Trainini quale Vice.(ITALPRESS). – foto Ufficio Stampa

blogsicilia : #notizie #sicilia Salvatore Nastasi presidente Siae e Mogol presidente onorario - - reinaengineer : RT @SIAE_Official: Il Consiglio di Sorveglianza SIAE ha eletto Salvatore Nastasi Presidente del Consiglio di Gestione e Mogol in qualità di… - fbagnolirossi : RT @SIAE_Official: Il Consiglio di Sorveglianza SIAE ha eletto Salvatore Nastasi Presidente del Consiglio di Gestione e Mogol in qualità di… - blando97 : RT @SIAE_Official: Il Consiglio di Sorveglianza SIAE ha eletto Salvatore Nastasi Presidente del Consiglio di Gestione e Mogol in qualità di… - maettorre : RT @SIAE_Official: Il Consiglio di Sorveglianza SIAE ha eletto Salvatore Nastasi Presidente del Consiglio di Gestione e Mogol in qualità di… -