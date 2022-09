Protocollo di intesa tra l’Accademia delle Opere (Aps) e la Pro Loco Samnium (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minuto L‘Accademia delle Opere (Associazione culturale di promozione sociale) e la Pro Loco “Samnium” di Benevento, attraverso i rispettivi presidenti, Francesco Tuzio e Giuseppe Petito, hanno stipulato un Protocollo di intesa il cui obiettivo è quello di esercitare svariate attività senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La continua crescita della popolazione ha bisogno di una serie di iniziative che vadano a creare forme di collaborazione e integrazione fra tutte le realtà che operano sul territorio: dal campo scientifico a quello culturale, con l’ intento di creare una maggiore fruibilità e accessibilità ad una vasta fetta di utenza. L’ intenzione, in stretto collegamento con università ed enti di ricerca, è quella di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minuto L‘Accademia(Associazione culturale di promozione sociale) e la Pro” di Benevento, attraverso i rispettivi presidenti, Francesco Tuzio e Giuseppe Petito, hanno stipulato undiil cui obiettivo è quello di esercitare svariate attività senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La continua crescita della popolazione ha bisogno di una serie di iniziative che vadano a creare forme di collaborazione e integrazione fra tutte le realtà che operano sul territorio: dal campo scientifico a quello culturale, con l’ intento di creare una maggiore fruibilità e accessibilità ad una vasta fetta di utenza. L’ intenzione, in stretto collegamento con università ed enti di ricerca, è quella di ...

