Gli AirPods Pro di Apple hanno finalmente avuto l' upgrade che stavamo aspettando

La tanto attesa seconda generazione di AirPods Pro è qui. Durante l'evento Far Out di Apple, la società ha finalmente annunciato l'aggiornamento dei suoi AirPods Pro, rilasciati per la prima volta nell'ottobre 2019. I nuovi AirPods Pro presentano un chip H2 aggiornato, che Apple sta spingendo per offrire una migliore qualità del suono e il doppio della capacità di cancellazione del rumore degli auricolari originali, e per garantire così una migliore immersione nel suono. I nuovi AirPods Pro di Apple hanno una durata della batteria più lunga, e offrono 6 ore di ascolto con una singola carica, che salgono fino a 30 ore complessive sfruttando a dovere la custodia. Non solo, la custodia in questione ora può essere caricata su un ...

