FdI | Iannone promette | “Regione fuori da scelta presidente Parco Nazionale Cilento”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale del Senato di Salerno, dichiara: “Con il nuovo governo uno dei Parchi più grandi d’Italia deve avere un nuovoespressione del territorio, ma occorrono anche delle modifiche sostanziali alla legge istitutiva. Va cancellata l’intesa dellaper la nomina visto che nessuna altra nomina del Ministero dell’Ambiente la prevede e va rafforzata la funzione dell’organismo dei Sindaci che costituiscono la Comunità del. Sono sostenitore, inoltre, della cancellazione della doppia autorizzazione paesaggistica, Sovrintendenza e, che molto spesso blocca lo sviluppo del territorio. Già anni fa si andò molto vicino in tal senso ad una modifica del Codice dei Beni Culturali che a mio ...

