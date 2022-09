Elezioni, il ceto medio non ha alternative: deve stare con Conte (Di mercoledì 7 settembre 2022) di Giuseppe Paris Vent’anni fa, con il mio stipendio di quadro, potevo permettermi di portare la mia famiglia di 4 persone in vacanza in settimana bianca, al mare in estate e durante l’anno fare anche qualche week end in un centro termale o visitare una città d’arte. Potevo decidere di cambiare l’auto o di acquistare qualche oggetto voluttuario, senza ricorrere a prestiti. Ventisei anni fa, quando è nata la mia prima figlia in ospedale, ci hanno passato tutto l’occorrente per la mamma e la bambina; nel 2022 è nato il mio quarto figlio e i pannolini ce li siamo dovuti procurare noi, perché in ospedale non hanno i soldi per comprarli. Morale: oggi rispetto a 30 anni fa siamo più poveri. Non solo le classi meno abbienti, ma anche il ceto medio. Invece che migliorare le nostre condizioni di vita, chi ci ha governato in questi ultimi 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) di Giuseppe Paris Vent’anni fa, con il mio stipendio di quadro, potevo permettermi di portare la mia famiglia di 4 persone in vacanza in settimana bianca, al mare in estate e durante l’anno fare anche qualche week end in un centro termale o visitare una città d’arte. Potevo decidere di cambiare l’auto o di acquiqualche oggetto voluttuario, senza ricorrere a prestiti. Ventisei anni fa, quando è nata la mia prima figlia in ospedale, ci hanno passato tutto l’occorrente per la mamma e la bambina; nel 2022 è nato il mio quarto figlio e i pannolini ce li siamo dovuti procurare noi, perché in ospedale non hanno i soldi per comprarli. Morale: oggi rispetto a 30 anni fa siamo più poveri. Non solo le classi meno abbienti, ma anche il. Invece che migliorare le nostre condizioni di vita, chi ci ha governato in questi ultimi 30 ...

