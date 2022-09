Di Fusco: “Il Napoli può battere il Liverpool in un solo modo. Meret? non piace a Spalletti. vi spiego” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Raffaele Di Fusco ex portiere del Napoli ha parlato della sfida Champions degli azzurri contro il Liverpool di klopp. Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. DI Fusco SU Napoli-Liverpool “Spero solo che il Napoli non si snaturi. I ragazzi sono alla ricerca della propria identità, mentre il carattere è già evidente, come dimostrato anche con la Lazio. Il Liverpool è una grande squadra, ma spero che i nostri ragazzi riescano ad esprimere le proprie qualità, solo così possiamo giocarcela. Ricordiamoci che non esistono le squadre imbattibili, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Raffaele Diex portiere delha parlato della sfida Champions degli azzurri contro ildi klopp. Raffaele Di, ex portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. DISU“Speroche ilnon si snaturi. I ragazzi sono alla ricerca della propria identità, mentre il carattere è già evidente, come dimostrato anche con la Lazio. Ilè una grande squadra, ma spero che i nostri ragazzi riescano ad esprimere le proprie qualità,così possiamo giocarcela. Ricordiamoci che non esistono le squadre imbattibili, ...

