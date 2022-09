(Di mercoledì 7 settembre 2022) Vincent, ex storico terzino destro della, ha parlato a margine della ‘Partita del Cuore’. Così il francese sul momento sulla stagione che può attendere i giallorossi: “Devono puntare allocon quello che hanno investito. Sennòuna. La squadra c’è, sta facendo un gran bel lavoro, Mourinho sappiamo che è un vincente. Il ko di Udine? L’importante è capire dove si è sbagliato, ci può stare, sono passate solo quattro giornate. L’apporto di Dybala? E’ una cosa meravigliosa, è un grande campione, è ancora giovane, speriamo che con lariuscirà a dare tutto. Milan favorito per lo? Sì, ma ci sono anche, Inter, Juve e Napoli”. SportFace.

Candela: "Roma da Scudetto Deve puntarci altrimenti sarebbe delusione" Vincent Candela, ex terzino della Roma, dice la sua sulla stagione che può attendere la squadra allenata da Josè Mourinho.