Amici 22, tornano le sfide a squadre e le nomination: l'indiscrezione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenica 18 settembre 2022 prende il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, nel talent di Canale 5 potrebbe esserci un grande ritorno, ovvero le sfide a squadre e le nomination. Vediamo come dovrebbe cambiare il meccanismo del programma mariano. Amici 22: tornano le sfide a squadre e le nomination Stando a quanto sostiene la pagina Instagram Amici Serale Anticipazioni, il talent di Maria De Filippi tornerà in onda con un meccanismo diverso, che per i fan più accaniti rappresenta una specie di ritorno al passato. Stiamo parlando delle sfide a squadre e delle nomination. Sembra che la conduttrice e ...

