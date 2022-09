LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si parte, al via la sedicesima frazione della Vuelta (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA della Vuelta 13.03 Comincia ufficialmente la sedicesima tappa della Vuelta a España 2022! 13.02 Ecco il momento in cui è iniziato il percorso di trasferimento: ¡Salida neutralizada de la etapa 1?6?! Neutralised start of Stage 1?6?! ????????? ?? ?????????#LaVuelta22 pic.twitter.com/TLyS0PmJ1v — La Vuelta (@laVuelta) September 6, 2022 12.58 E anche per Enric Mas, mentre si avvicina il chilometro zero. 12.54 Problemi per Remi Cavagna durante il trasferimento. 12.50 Cominciato il percorso di trasferimento, manca sempre meno ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA13.03 Comincia ufficialmente la! 13.02 Ecco il momento in cui è iniziato il percorso di trasferimento: ¡Salida neutralizada de la etapa 1?6?! Neutralised start of Stage 1?6?! ????????? ?? ?????????#La22 pic.twitter.com/TLyS0PmJ1v — La(@la) September 6,12.58 E anche per Enric Mas, mentre si avvicina il chilometro zero. 12.54 Problemi per Remi Cavagna durante il trasferimento. 12.50 Cominciato il percorso di trasferimento, manca sempre meno ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: chance per gli sprinter prima delle montagne - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo, riparte #LaVuelta22: appuntamento alle 12.45 per il via. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano i velocisti in attesa delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 16 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - Eurosport_IT : Con la 16ª tappa si apre la terza e ultima settimana della Vuelta, con una frazione che può sorridere ai velocisti… -