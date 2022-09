Keanu Reeves tornerà nei panni di Johnny Silverhand in Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 (Di martedì 6 settembre 2022) Da oggi disponibili con la patch 1.6 nuovi contenuti per Cyberpunk 2077 legati alla serie Netflix Edgerunners. Svelato anche il primo teaser dell'espansione in arrivo nel 2023 che vedrà il ritorno di Johnny Silverhand, ancora una volta interpretato da Keanu Reeves. ... Leggi su dday (Di martedì 6 settembre 2022) Da oggi disponibili con la patch 1.6 nuovi contenuti perlegati alla serie Netflix Edgerunners. Svelato anche il primo teaser dell'in arrivo nel 2023 che vedrà il ritorno di, ancora una volta interpretato da. ...

fanpage : Incredibile ma vero: la coppia di sposini ha provato a invitare Keanu Reeves al loro matrimonio Quando si è presen… - Digital_Day : La buona notizia è che Keanu Reeves continuerà ad essere nella testa di V. in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. La c… - vuppy2000 : @Link4Universe Keanu Reeves.... Avrebbe anche la sensibilità di riconoscersi in me... E renderebbe al massimo la ra… - victoriandark2 : Mi sarebbe piaciuto vivere negli anni '80, avrei potuto conoscere Keanu Reeves, ci saremmo sposati e senza prendere… - ilupidiwallst : Se ci fai caso, le persone che spesso finiscono per rimanere sole sono quelle che amano troppo, si prendono troppo… -