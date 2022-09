Juve, Pogba: 'Grazie a tutti per il supporto, tornerò presto e più forte' (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha pubblicato sui suoi profili social un videomessaggio di ringraziamento ai tifosi bianconeri dopo l' operazione al ginocchio che lo terrà lontano dai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) Il centrocampista dellantus Paulha pubblicato sui suoi profili social un videomessaggio di ringraziamento ai tifosi bianconeri dopo l' operazione al ginocchio che lo terrà lontano dai ...

romeoagresti : #Allegri perfetto su #Pogba. Il giocatore ha optato per la terapia conservativa. Lecito, non si può obbligare un gi… - Gazzetta_it : Juve infastidita, 43 giorni di false speranze: i retroscena del caso #Pogba - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Rummenigge: '#Juve più forte tra le italiane' ??#Atalanta come… - JCTweet_ : Pogba si è operato 43 giorni dopo la lesione. Più o meno il tempo necessario per rientrare in campo, pronto per la… - EnricoFaustino : @pisto_gol A me il Napoli non convince per niente può arrivare al massimo 4 Prima fila il Milan perché ha il portie… -