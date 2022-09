Colpo di testa per Armando Incarnato: il cavaliere di U&D ci dà un taglio (Di martedì 6 settembre 2022) Non sappiamo ancora come lo vedremo nelle prime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate la passata settimana a Roma ma possiamo dirvi come lo vedremo successivamente, visto che Armando Incarnato ha postato sui social la foto del suo nuovo taglio. Il cavaliere di Uomini e Donne, che neppure questa estate ha trovato l’amore lontano dallo studio di Canale 5 per cui tornerà ancora una volta a essere protagonista del format, ha fatto un sondaggio per chiedere a chi lo segue su instagram, come avrebbe dovuto farsi i capelli. Chi segue Armando a Uomini e Donne sa bene che, oltre per le sue sfuriate e i suoi atteggiamenti, parecchio discutibili, è un vero e proprio meme vivente. Con i suoi tagli di capelli, i suoi improbabili outfit, ha regalato negli ultimi anni, immagini per un repertorio social ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Non sappiamo ancora come lo vedremo nelle prime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate la passata settimana a Roma ma possiamo dirvi come lo vedremo successivamente, visto cheha postato sui social la foto del suo nuovo. Ildi Uomini e Donne, che neppure questa estate ha trovato l’amore lontano dallo studio di Canale 5 per cui tornerà ancora una volta a essere protagonista del format, ha fatto un sondaggio per chiedere a chi lo segue su instagram, come avrebbe dovuto farsi i capelli. Chi seguea Uomini e Donne sa bene che, oltre per le sue sfuriate e i suoi atteggiamenti, parecchio discutibili, è un vero e proprio meme vivente. Con i suoi tagli di capelli, i suoi improbabili outfit, ha regalato negli ultimi anni, immagini per un repertorio social ...

