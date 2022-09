Sinner-Ivashka oggi, US Open 2022: a che ora inizia, programma 5 settembre, tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) oggi, lunedì 5 settembre, Jannik Sinner giocherà contro il bielorusso Ilya Ivashka l’ottavo di finale degli US Open 2022. Sul campo dell’Louis Armstrong Stadium a New York, Jannik ha nel mirino il suo primo accesso ai quarti in questo torneo, ma l’insidia rappresentata da Ivashka è evidente. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-IVASCHKA, 4° MATCH DALLE 17.00 Sta disputando un grande torneo il bielorusso, considerando il successo nel proprio percorso contro il polacco Hubert Hurkacz. A pagarne le spese nel terzo turno è stato anche Lorenzo Musetti, sconfitto in quattro set. Pertanto, servirà il miglior Sinner per avere la meglio. Finora abbiamo potuto apprezzare l’altoatesino solo in alcuni momenti delle partite, dal momento che la continuità del ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022), lunedì 5, Jannikgiocherà contro il bielorusso Ilyal’ottavo di finale degli US. Sul campo dell’Louis Armstrong Stadium a New York, Jannik ha nel mirino il suo primo accesso ai quarti in questo torneo, ma l’insidia rappresentata daè evidente. LA DIRETTA LIVE DI-IVASCHKA, 4° MATCH DALLE 17.00 Sta disputando un grande torneo il bielorusso, considerando il successo nel proprio percorso contro il polacco Hubert Hurkacz. A pagarne le spese nel terzo turno è stato anche Lorenzo Musetti, sconfitto in quattro set. Pertanto, servirà il migliorper avere la meglio. Finora abbiamo potuto apprezzare l’altoatesino solo in alcuni momenti delle partite, dal momento che la continuità del ...

