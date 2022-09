Kusursuz Kiraci trama puntata 2 del 06 Settembre 2022 (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima che Mona potesse superare lo shock dell'orribile omicidio che aveva commesso inconsapevolmente, ha dovuto inseguire il corpo che era scomparso. Leyla impedisce a Mona di rivolgersi alla polizia. Convince il suo amico che devono sbarazzarsi del corpo e dimenticare questo terribile evento. Da un lato Mona lotta con il senso di colpa per aver L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima che Mona potesse superare lo shock dell'orribile omicidio che aveva commesso inconsapevolmente, ha dovuto inseguire il corpo che era scomparso. Leyla impedisce a Mona di rivolgersi alla polizia. Convince il suo amico che devono sbarazzarsi del corpo e dimenticare questo terribile evento. Da un lato Mona lotta con il senso di colpa per aver L'articolo proviene da MediaTurkey.

martibored : @valevalex2 anche io sto facendo fatica a trovare una dizi che prenda ma questa è Kusursuz Kiraci ci stanno riuscendo - obvsmiyy : @Luana___L kusursuz kiraci è davvero bella, devo vedere l’intero episodio con i sottotitoli. hanno sbagliato a spos… - _jeaswag : per recuperare duy beni e iniziare kusursuz kiraci ho capito che devo assolutamente prima fare l'esame di lunedì, a… - jakeperalta28 : Ok iniziato kusursuz kiraci e mio dio fotografo e poliziotto amico di mona entrambi gnammete - alevig5 : RT @edsersmiles: se non l'avete ancora fatto iniziatevi kusursuz kiraci, questi due sono due cuoricini piccolissimi ?????? -

Hai preso un lupo mentre guardavi The Kusursuz Kiraci! Serietv Turche Kusursuz Kiraci Mona kimdir Dilan Çiçek Deniz kimdir Dilan Çiçek Deniz kaç yasinda Dilan Çiçek Deniz nereli Genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiraci dizisinin oyuncu kadrosunda Mona karakterine hayat veriyor. FOX TV'de yayinlanan dizinin oyuncularindan olan Dilan Çiçek Deniz daha önce Bodrum Masali ve ... Kusursuz Kiraci 2. yeni bölüm 2. fragman! kusursuz Kiraci 1. bölüm izle Kusursuz Kiraci dizisinin 2. yeni bölümünden bir fragman daha ekrana geldi. Yeni fragmanda; Mona, Leyla ile apartmanda yasanan garip olaylarin izini sürüyor. Mona büyük korku yasarken elini Yakup tutu ... Genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiraci dizisinin oyuncu kadrosunda Mona karakterine hayat veriyor. FOX TV'de yayinlanan dizinin oyuncularindan olan Dilan Çiçek Deniz daha önce Bodrum Masali ve ...Kusursuz Kiraci dizisinin 2. yeni bölümünden bir fragman daha ekrana geldi. Yeni fragmanda; Mona, Leyla ile apartmanda yasanan garip olaylarin izini sürüyor. Mona büyük korku yasarken elini Yakup tutu ...