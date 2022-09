Gas russo, Cremlino: “Forniture riprenderanno con stop sanzioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – I problemi con le Forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende”, ha dichiarato all’agenzia Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”, ha aggiunto. L’OFFERTA DELL’UCRAINA – “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa”. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – I problemi con ledi gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia leche impediscono la manutenzione dei gasdotti. Lo ha sottolineato il portavoce del, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delleintrodotte dai Paesi occidentali contro il nostro Paese e diverse aziende”, ha dichiarato all’agenzia Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio”, ha aggiunto. L’OFFERTA DELL’UCRAINA – “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas, attualmente importato in Europa”. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su ...

gparagone : #Gas, penso che anche la Germania stia contrattando da sola con la Russia. Non può fare a meno del #gas russo.… - GiovaQuez : Rizzo: “Questa politica estera del governo Draghi che hanno appoggiato tutti i partiti ha rotto con la Russia con l… - fattoquotidiano : Nei cablo 2001-2010 resi noti da Wikileaks la preoccupazione americana per la nostra dipendenza da Mosca. E i sospe… - ES1670 : RT @SMaurizi: oggi vi poniamo una domanda: a partire dal 2008,la diplomazia USA ha avvertito il governo italiano in ogni modo sulla forte d… - justinicewerk : @NicolaPorro Ovvio che sia una follia! Soprattutto se è solo al gas russo! È l’ennesima sanzione camuffata da non s… -