Dove gioca Kostic in questa Juventus? La risposta è incredibile (Di lunedì 5 settembre 2022) Filip Kostic è stato uno dei grandi colpi estivi della Juve e per questo motivo può diventare a breve uno degli insostituibili della squadra. La situazione in casa Juventus si sta facendo davvero sempre più spinosa e complicata, con diversi giocatori che non riescono assolutamente a rendere secondo le aspettative, con il serbo Filip Kostic che non sembra aver trovato ancora una giusta collocazione tattica. LaPresseLa trasferta di Firenze contro i viola ha messo in evidenza come in questo momento la Juventus sia assolutamente una squadra completamente allo sbando e che avrà bisogno davvero di molto tempo per poter trovare la giusta quadra. Sono stati molti i nuovi giocatori che sono stati inseriti all'interno della rosa bianconera, con molti di essi che non soltanto devono ancora ...

