Uomini e Donne, Chiara Rabbi sbotta contro chi le parla di Nicolò Zaniolo: "Non sapete cosa dite" (Di domenica 4 settembre 2022) Chiara Rabbi è intervenuta in una diretta su Instagram e affrontato due questioni che l'hanno riguardata da vicino in questo periodo. La prima inerente una frequentazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Chiara aveva già smentito tutto ma è ritornata sull'argomento a seguito delle svariate domande ricevute. L'ex corteggiatrice non ha nascosto la sua irritazione e ha detto: Escono delle voci, escono delle notizie e voi siete convinti di questo. Più volte ho smentito tranquillamente, ad oggi se vedete che non do corda di base non è così, di base sicuramente io non invento nulla, non ho detto niente. Però se vi chiedo di finirla con questa storia un motivo ci sarà. Ragazzi io ho messo un like, sapete a quante persone metto like? Non ha senso quello che ...

