Se lo spargi sui tuoi mobili e tessuti la tua casa profumerà a lungo | Un’idea geniale e veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 settembre 2022) Pulire lasenza spendere grandi cifre e riciclando i prodotti che già abbiamo è possibile ed anche estremamente facile. In questa pagina possiamo scoprire come realizzare, in poche mosse, una linea di detergenti ecologici. Vedrai: la nostradella nostra fragranza preferita in modo facile e veloce. Basterà utilizzare solo il nostro profumo preferito! Puliamo lacon il profumo che utilizziamo tutti i giorni. Ebbene sì. Con il nostro profumo possiamo realizzare dei composti utili a pulire e a profumare laa in modo facile, economico e veloce. Lascio qui di seguito come e dove utilizzare i composti che andremo a realizzare. Pulizia dei divani. In una ciotola portiamo 2 cucchiai di bicarbonato. Solitamente, a questo punto, andremo ad aggiungere l’olio essenziale. Invece in ...