MILAN-INTER 3-2, a fine partita parte ‘Pioli is on fire’: Suma impazzisce (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la fine del derby MILAN-INTER a San Siro parte l'ormai virale 'Pioli is on fire'. Mauro Suma, direttore di 'MILAN TV', non riesce a trattenere l'entusiasmo e festeggia la vittoria insieme ai tifosi presenti allo stadio Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo ladel derbya San Sirol'ormai virale 'Pioli is on fire'. Mauro, direttore di 'TV', non riesce a trattenere l'entusiasmo e festeggia la vittoria insieme ai tifosi presenti allo stadio

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - Milan19887 : É UN RUGGITO CHE ARRIVA DALL'ATLANTICO!! RAFA LEAO!! METTE IN PORTA IL PALLONE DEL 3-1!! É UN MILAN STRARIPANTE!… - santocaruso28 : @quintinocavallo Spalletti fa il suo… arrivare secondo Pioli prima del Milan non aveva allenato alcuna squadra att… -