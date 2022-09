Vuelta a España 2022, pagelle tredicesima tappa: Carapaz trova il bis, Evenepoel in difficoltà. Orgoglio Roglic (Di sabato 3 settembre 2022) pagelle tredicesima tappa Vuelta A ESPANA 2022 Richard Carapaz, voto 9: seconda vittoria, altro successo di classe, quella che può vantare un campione olimpico in carica. trova nuovamente la fuga giusta in una frazione ideale alle sue caratteristiche, sul finale gestisce la situazione da fenomeno. Non attacca subito, attende la rimonta del gruppo e negli ultimi 4 chilometri stacca tutti, resistendo per pochissimo ai big. Primoz Roglic, voto 8: finalmente è tornato con una condizione accettabile. Lo sloveno mette a tirare la sua Jumbo-Visma e non ha paura ad attaccare in prima persona a 4 chilometri dall’arrivo. Questa volta Evenepoel non ne ha per rispondere ed il detentore del titolo con il proprio passo guadagna secondi importanti. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)A ESPANARichard, voto 9: seconda vittoria, altro successo di classe, quella che può vantare un campione olimpico in carica.nuovamente la fuga giusta in una frazione ideale alle sue caratteristiche, sul finale gestisce la situazione da fenomeno. Non attacca subito, attende la rimonta del gruppo e negli ultimi 4 chilometri stacca tutti, resistendo per pochissimo ai big. Primoz, voto 8: finalmente è tornato con una condizione accettabile. Lo sloveno mette a tirare la sua Jumbo-Visma e non ha paura ad attaccare in prima persona a 4 chilometri dall’arrivo. Questa voltanon ne ha per rispondere ed il detentore del titolo con il proprio passo guadagna secondi importanti. ...

