Top Gun: Maverick batte un nuovo record con il debutto digitale migliore di tutti i tempi (Di sabato 3 settembre 2022) Top Gun: Maverick ha appena battuto un nuovo record: si tratta del debutto digitale migliore di sempre per la pellicola che ha incassato 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale. Una settimana dopo l'uscita sulle piattaforme digitali Top Gun: Maverick sta battendo nuovi record: la prima settimana di vendita digitale è stata il più grande successo di sempre negli Stati Uniti. Questa nuova impresa semplicemente straordinaria, arriva sulla scia dei precedenti successi come il quasi miliardo e mezzo incassato al botteghino globale. La pellicola si è anche recentemente guadagnata il plauso di essere l'articolo più venduto su Amazon negli Stati Uniti in tutte le categorie del sito. Inoltre, ha tenuto il primo posto su ...

